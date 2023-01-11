بيراميدز: تعرضنا للظلم أمام فيوتشر والأخطاء غير مقبولة

القاهرة - سامية سيد - عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن غضبه الشديد من الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام فيوتشر في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشدد هانى سعيد على أن الفريق يلعب كل مباراة بهدف واحد وهو الفوز وحصد الثلاث نقاط، ولكن ما حدث فإن الأمور كانت غير طبيعية ومقبولة تماما، والكل شاهد ما قدمه الحكم محمد معروف من ظلم فادح وقرارات غير صحيحة في حق بيراميدز ولاعبيه طوال اللقاء.

وواصل المدير الرياضي على أنه تساءل قبل بداية المباراة، عن سر اختيار الحكم محمد معروف للمرة الثالثة على التوالي لإدارة مباريات بيراميدز أمام فيوتشر، وبالفعل ما حدث الجميع شاهده والحكم كان موجها ضد لاعبي بيراميدز طوال اللقاء. متسائلا هل يطرد الحكم لاعبا ويستمر اللعب دون أن يخرج من الملعب، فما حدث لا يمت لكرة القدم بصلة على الإطلاق.

أوضح أن ما حدث في اللقاء غير مقبول بالمرة ولا يمكن السكوت عليه مطلقا، ويتم مطالبة المسئولين عن الأندية بالهدوء في حين أن الحكام يضرون بشدة بأحلامهم، والتعادل في ظل هذه الظروف هو نتيجة جيدة لأنه فيما يبدو كانت هناك توجهات معينة من الحكم تجاه نادي بيراميدز.

أكد أن المستوى الفني يتحسن من مباراة لأخرى ومع استمرار باتشيكو وتوالي اللقاءات فإن المستوى سيتطور بشدة وسيظهر الوجه الحقيقي للفريق الذي يطمع للمنافسة على كل البطولات خلال الموسم الحالي، مشددا على أن الإدارة تدعم باتشيكو وجهازه الفني واللاعبين بكل قوة.