شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يعتذر لجمهور الاسماعيلى ويتقبل العقوبة و يكشف سبب غيابه عن التدريب .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم صالح جمعة صانع العاب فريق الاسماعيلى باعتذار رسمي لجمهور الدراويش و يتعهد بالالتزام خلال المرحلة المقبلة وتقبلة العقوبة الموقعة من قبل مجلس الإدارة خلال فيديو نشرتة الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك برفقة أحمد حسام " ميدو " المدير الفنى للفريق .

و أوضح صالح جمعة أن سبب الغياب عن تدريب نادى الاسماعيلى هو التواجد برفقة شقيقة عبدالله جمعة لاعب فريق الزمالك في الازمة الأخيرة التي تواجد بيها اللاعب .

وكان قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، توقيع غرامة مالية تقدر بـ100 ألف جنيه على صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، وذلك بعد غيابه عن المران الختامي بدون الحصول على إذن مسبق، والذي ترتب عليه استبعاده من قائمة الفريق لمباراة الغد أمام حرس الحدود ببطولة الدوري الممتاز.

كما تمت إحالة اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية مع رفع نتائج التحقيق لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم سواء بتغليظ العقوبة أو الاكتفاء بالعقوبات المقررة.

يأتي هذا القرار ضمن سياسة الجهاز الفني للدراويش لإرساء مبدأ الثواب والعقاب وبغية تحقيق الانضباط داخل صفوف الفريق الأول سعيًا لاستعادة النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.