شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود عبد العزيز بخلع فى الكتف والاتحاد السكندرى يمنحه يومين راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود عبد العزيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لخلع في الكتف خلال مباراة فريقه أمام الزمالك وأقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى.

وتدخل الجهاز الطبي وقام برد الخلع لـ"محمود عبد العزيز" والإطمئنان على حالته الصحية وفضل طبيب سيد البلد منح اللاعب راحة يومين لحين التعافى بشكل كامل، وتعرض اللاعب للإصابة في كرة مشتركة مع إمام عاشور لاعب الزمالك.

ووصل الزمالك إلى النقطة 26 في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة بينما وصل الاتحاد السكندرى إلى النقطة 19 في المركز الخامس بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 مواجهات وخسر مثلها وتعادل في مباراة واحدة.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي،خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي،خط الهجوم: سيف الجزيري.

وبدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكوم من حراسة المرمى: صبحى سليمان،خط الدفاع: خالد صبحى – عبد الله نصيب – هشام صلاح وصبري رحيل،خط الوسط: خالد الغندور – مورو ساليفو – محمود عبد العزيز،خط الهجوم : أوستين أموتو – أحمد عادل ميسى وإبراهيم حسن.