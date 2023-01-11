فيوتشر يتعادل مع بيراميدز 1/1 ويعزز موقعه في وصافة الدوري

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق فيوتشر أمام نظيره فريق بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

بدأت الإثارة مبكرا في الدقيقة التاسعة جاءت ركلة جزاء لصالح فريق فيوتشر بعد إعاقة من علي جبر لمحاولة مرور عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء، لكن مروان محسن أهدرها بين أحضان أحمد الشناوي.

بعدها بأقل من عشر دقائق، جاءت ركلة جزاء جديدة لصالح فريق فيوتشر بعد إعاقة من أحمد سامي لمحاولة مرور مروان محسن داخل منطقة الجزاء، ترجمها محمد رضا بوبو لهدف أول في اللقاء.

وتعادل بيراميدز بالدقيقة 82، بعد تسديدة بوجه القدم اليمنى الخارجي من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار خدعت الحارس محمود جنش وسكنت يمين المرمى. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع منح الحكم أمين عمر بطاقة صفراء ثانية وطرد من نصيب عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز بداعي إعتراض قوي على حكم المباراة. بهذه النتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى برصيد 27 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف. بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى برصيد 24 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مثلهما، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 10 أهداف. وضم تشكيل فيوتشر كلا من: "محمود جنش في حراسة المرمى، وفي الدفاع: باسم علي، محمود رزق، سعد سمير ، جوناثان نغويم، وفي الوسط: أيمن الصفاقسي، كريم نيدفيد، محمد رضا، مهند لاشين، عبد الكبير الوادي، ومراون محسن في الهجوم".