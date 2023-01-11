شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يغيب عن المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته أمام الاتحاد السكندري، وانتهت بالتعادل السلبى مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.

ووصل الزمالك إلى النقطة 26 في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة بينما وصل الاتحاد السكندرى إلى النقطة 19 في المركز الخامس بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 مواجهات وخسر مثلها وتعادل في مباراة واحدة.