شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يغيب عن المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - غاب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته أمام الاتحاد السكندري، وانتهت بالتعادل السلبى مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.
وتعادل الزمالك مع الاتحاد السكندرى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصري.
ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي،خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي،خط الهجوم: سيف الجزيري.
وبدأ الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكوم من حراسة المرمى: صبحى سليمان،خط الدفاع: خالد صبحى – عبد الله نصيب – هشام صلاح وصبري رحيل،خط الوسط: خالد الغندور – مورو ساليفو – محمود عبد العزيز،خط الهجوم : أوستين أموتو – أحمد عادل ميسى وإبراهيم حسن.