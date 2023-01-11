شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يقترب من خلافة حلمى طولان في تدريب البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة، ترشيحات تولى القيادة الفنية لفريق البنك الاهلى خلال المرحلة المقبلة خلفا لحلمى طولان الذى رحل بعد التعادل 3/3 مع الداخلية ، وذلك من أجل العودة إلى النتائج الإيجابية في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وكانت لجنة الكرة بنادى البنك الاهلى برئاسة اللواء أشرف نصارقررت، توجيه الشكر لحلمي طولان المدير الفني للفريق وجهازه المعاون علي ما قدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة .

كما أسندت المهمة الي أمير عبد العزيز ليتولي المسؤولية الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة.

وكان تعادل فريق الداخلية مع البنك الأهلي بثلاث أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم للبنك الأهلي محمد هلال في الدقيقة 33 ، وتعادل سمير فكري للداخلية في الدقيقة 41 ، وتقدم بركات حجاج للداخلية في الدقيقة 50، ثم تعادل البنك الاهلي عن طريق موسي دياوارا في الدقيقة 66، ومن خطأ دفاعي نجح مصطفي فوزي في التقدم للداخلية مرة أخري في الدقيقة 70، وتعادل محمد هلال من ركلة جزاء للبنك الاهلي في الدقيقة الأخيرة .

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 12 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 6

لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 13 أهداف واستقبلت شباكه 16 هدفا.