محمد حمدى أفضل لاعب فى مباراة فيوتشر وبيراميدز

القاهرة - سامية سيد - اختير محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام فيوتشر في الدوري الممتاز، وقدم حمدي مباراة قوية في اللقاء الذي تقاسم فيه الفريقان نقاط المباراة.

محمد حمدى يتسلم الجائزة من نافع عبد الدايم مراقب المباراة

تعادل فريق فيوتشر أمام نظيره فريق بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

بدأت الإثارة مبكرا في الدقيقة التاسعة جاءت ركلة جزاء لصالح فريق فيوتشر بعد إعاقة من علي جبر لمحاولة مرور عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء، لكن مروان محسن أهدرها بين أحضان أحمد الشناوي.

بعدها بأقل من عشر دقائق، جاءت ركلة جزاء جديدة لصالح فريق فيوتشر بعد إعاقة من أحمد سامي لمحاولة مرور مروان محسن داخل منطقة الجزاء، ترجمها محمد رضا بوبو لهدف أول في اللقاء.