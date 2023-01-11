البنك الأهلى يوجه الشكر لحلمى طولان .. وأمير عبد العزيز مديرا فنيا مؤقتا

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لحلمي طولان المدير الفني لفريق البنك الأهلي وجهازه المعاون علي ما قدموه خلال الفترة الماضية

متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم القادمة .

وأسندت المهمة الي أمير عبد العزيز نجم الزمالك الاسبق ليتولي المسؤولية الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرر حلمى طولان بالرحيل عن فريق البنك الاهلى عقب خوض 8 مباريات حيث حقق الفوز في مباراة واحدة والتعادل فى 4 مباريات و الهزيمة 3 مباريات .

وكان تعادل فريق الداخلية مع البنك الأهلي بثلاث أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم للبنك الأهلي محمد هلال في الدقيقة 33 ، وتعادل سمير فكري للداخلية في الدقيقة 41 ، وتقدم بركات حجاج للداخلية في الدقيقة 50، ثم تعادل البنك الاهلي عن طريق موسي دياوارا في الدقيقة 66، ومن خطأ دفاعي نجح مصطفي فوزي في التقدم للداخلية مرة أخري في الدقيقة 70، وتعادل محمد هلال من ركلة جزاء للبنك الاهلي في الدقيقة الأخيرة .

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 12 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 6 .

لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 13 أهداف واستقبلت شباكه 16 هدفا.