معلومات لا تفوتك عن منتخب اليد فى بطولة العالم 2023

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القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لكرة اليد لخوض منافسات بطولة العالم 2023 المقامة ببولندا والسويد خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير الجارى.

موعد وصول المنتخب للسويد

يصل اليوم منتخب اليد إلى السويد قادما من معسكر فرنسا الذى شهد تحقيق الفوز على التشيك وديا و الخسارة أمام صاحب الأرض بفارق هدف.

قائمة المنتخب النهائية

القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد تضم 18 لاعب:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) –

محمد على (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك).

شادى خليل يدخل فى القائمة بدلاً من أحمد خيرى حتى عودة خيرى من الإصابة.

مجموعة منتخب مصر فى البطولة

يقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة بجانب منتخبات – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

مواعيد مباريات منتخب مصر

يوم 13 يناير ( منتخب مصر × منتخب كرواتيا ) المباراة فى تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر.

يوم 15 يناير ( منتخب مصر × منتخب المغرب ) المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.

يوم 17 يناير ( منتخب مصر × منتخب الولايات المتحدة الامريكية ) المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.