شكرا لقرائتكم خبر عن مورو ساليفو رجل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الغانى مورو ساليفو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسيد البلد وأقيمت مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بالتعادل السلبى.

ووصل الزمالك إلى النقطة 26 في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة بينما وصل الاتحاد السكندرى إلى النقطة 19 في المركز الخامس بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 مواجهات وخسر مثلها وتعادل في مباراة واحدة.

شهدت الدقائق الأولى ضغط هجومى من لاعبى الاتحاد السكندرى على مرمى محمد عواد حارس الزمالك، الذى تصدى لتسديدة أحمد عادل ميسى لاعب سيد البلد في الدقيق 7 من عمر اللقاء، في الوقت الذى حاول فيه لاعبى الفريق الأبيض في السيطرة على منطقة المناورات.

سيطر لاعبى الزمالك على منطقة وسط الملعب ولكن دون خطورة على مرمى الاتحاد السكندرى، وأشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء لـ محمود عبد العزيز لاعب سيد البلد في الدقيقة 19 بعد تدخله تجاه مصطفى شلبى.

وأجري الصربى زوران أول تغيير اضطرارى في الدقيقة 36 بخروج محمود عبد العزيز بعد تعرضه للإصابة في كتفه ونزول محمد فارس، ولم تشهد المباراة أي خطورة على مرمى الفريقين وانحصر اللعب في منطقة الملعب حتى انتهى الشوط الأول.

شهدت الدقيقة 51 إرسال كرة مقوسة من زيزو خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك سددها حسام عبد المجيد لكن شتتها عبد الله نصيب مدافع الاتحاد، وحاول بعدها لاعبو الفريق الأبيض تكثيف الهجوم على مرمى سيد البلد بانطلاقات عاشور وزيزو ولكن دون جدوى.

ودفع فيريرا بـ شيكابالا في الدقيقة 59 من عمر المباراة بديلاً لـ مصطفى شلبى لتنشيط الخط الأمامى للفريق الأبيض وحل نيمار بديلاً لعبد الشافى.

وأطلق حمزة المثلوثى ظهير الزمالك تسديدة قزية في الدقيقة 63 من عمر المباراة تصدى لها صبحى سليمان حارس الاتحاد السكندرى، كما شهدت الدقيقة 63 تصويبة قوية من زيزو مرت على يسار حارس سيد البلد.

وأجرى فيريرا تبديلين أخرين بخروج سيف الجزيرى ونزول يوسف أسامة نبيه ودخول سامسون أكينولا وخروج عمرو السيسى لزيادة الفاعلية الهجومية على مرمى زعيم الثغر، وحاول لاعبو الفريق الأبيض تسجيل هدف التقدم ولكن كل الفرص لم تنجخ وانتهت المباراة بالتعادل السليى.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي،خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي،خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد طارق و مصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا .

وبدا الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكوم من حراسة المرمى: صبحى سليمان،خط الدفاع: خالد صبحى – عبد الله نصيب – هشام صلاح وصبري رحيل،خط الوسط: خالد الغندور – مورو ساليفو – محمود عبد العزيز،خط الهجوم : أوستين أموتو – أحمد عادل ميسى وإبراهيم حسن.