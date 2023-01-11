الامارات | منظمو بطولة أستراليا للتنس يهددون بطرد أي مشجع يضايق ديوكوفيتش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه منظّمو بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، اليوم تحذيرا إلى الجماهير التي تنوي مشاهدة المباريات من المدرجات، بأنهم سيتعرضون للطرد في حال استهداف الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب تسع مرات. وسيعود اللاعب الصربي إلى اولى البطولات الأربع الكبرى التي تقام في ملبورن الأسبوع المقبل بعد ترحيله عشية بطولة العام الماضي بسبب موقفه الرافض للحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19. وأدى ترحيله إلى انقسام الرأي العام في مدينة شهدت أطول عمليات الإغلاق في العالم في ذروة الوباء.

الا انّ اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا استُقبل بحرارة في دورة أديلايد التحضيرية الأسبوع الماضي، حيث سانده العديد من المشجعين قبل ان يتوّج بلقب الدورة. وقال مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تايلي لصحيفة "هيرالد صن" إن "أي مشجع يعمد إلى السخرية من ديوكوفيتش لن يتم التسامح معه".

واضاف "إذا عطلوا متعة أي شخص آخر - سيصبحون في الخارج". واردف "لا نريدهم في الملعب. يمكنهم الابتعاد أو سنطردهم". ودعا تايلي المشجعين الى "التحلي بالاحترام".

وقال "الشيء الوحيد الذي أحببته دائمًا في ملبورن هو أن هناك تقديرًا كبيرًا للتميز وللرياضة، أعتقد أكثر من أي مكان آخر في أستراليا".تبدأ بطولة أستراليا المفتوحة الاثنين، لكن عودة ديوكوفيتش إلى ملبورن بارك ستكون في البداية عبر مباراة استعراضية أمام الاسترالي نيك كيريوس الجمعة في ملعب رود لايفر أرينا.