شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضم مهاجم منتخب نيجيريا للمحليين.. رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادي حرس الحدود، على خدمات، فلانتين أودو، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي ابيا وريرز النيجيري، بداية من يناير الجاري لدعم صفوف فريقه الهجومية.

وحصل الحرس على خدمات لاعب منتخب نيچيريا للمحليين، لمدة موسمين ونصف، بعدما نال إعجاب أحمد أيوب، المدير الفني للفريق.

وسيشكل أودو، صاحب الـ 23 عاما، قوة هجومية كبيرة للحرس حيث أنه يعد ثالث هدافي الدوري النيجيري برصيد 15 هدفا.

وحقق فريق حرس الحدود فوزاً ثميناً على الإسماعيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية حرس الحدود ، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" في الدقيقتين 3 و59 بواقع هدف في كل شوط ، وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده إلى 10 نقاط ويتحسّن ترتيب الفريق في الدوري بعدما صعد للمركز الخامس عشر ، فيما تجمّد رصيد الأسماعيلي عند 7 نقاط ويتذيل جدول ترتيب الدوري.