شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يفوز على دكرنس في قمة مجموعة بحرى والبلدية وطنطا يقلصان الفارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المنصورة فوزا صعبا على دكرنس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من مجموعة بحرى والإسكندرية في القسم الثانى.

ونجح المنصور في تضييق الفارق لنقطة واحدة مع دكرنس متصدر مجموعة بحرى برصيد 26 نقطة، بينما رفع المنصورة رصيده إلى 25 نقطة ليشعل الصراع في المجموعة.

وواصل فريق طنطا مسيرته الرائعة بالفوز على الحمام بهدفين نظيفين، ليقود عمرو النور الفريق إلى النقطة 25 متساويا مع المنصورة خلف دكرنس بنقطة واحدة.

وحقق بلدية المحلة فوزا مهما على فريق الهلال بالضبعة بهدفين نظيفين ليلحق بالثنائى المنصورة وطنطا في النقطة 25 خلف دكرنس صاحب الصدارة.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة بحرى كالتالى..

الأوليمبى 3 / 2 بروكسى

سبورتنج 0 / 0 بايونيرز

كفر الشيخ 1 / 1 أبو قير للأسمدة

طنطا 2 / 0 الحمام

دكرنس 0 / 1 المنصورة

الهلال بالضبعة 0 / 2 بلدية المحلة

المجد السكندرى 2 /2 المصرى بالسلوم

اتحاد نبروه 1 / 0 جمهورية شبين