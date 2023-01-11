شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على طلائع الجيش بثنائية حسام حسن فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة بقيادة طارق العشرى فوزا صعبا على فريق طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية، فى افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

تقدم حسام حسن لسموحة في الدقيقة 24، بعدما استغل ركنية ليحولها في شباك عمر رضوان حارس الجيش، قبل أن يتعادل أحمد أيمن منصور من خطأ فادح من الهانى سليمان الذى فشل في الإمساك بالكرة ليضعها بسهولة في الشباك في الدقيقة 49 بعد دربك داخل الستة ياردات.

وخطف حسام حسن الهدف الثانى لسموحة بعدما استلم تمريرة رائعة ليسددها مباشرة في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 81، ليفشل عمر رضوان في التصدي لها، ليسجل الهدف الثانى له ولفريقه.

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الحادى عشر من ترتيب جدول الدورى من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 6 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.

في المقابل، بقى فريق طلائع الجيش عند النقطة الـ13 في المركز الثانى عشر من ترتيب الدورى، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: محمود شبانة، شريف رضا، أحمد جمال، ممدوح عبد ربه

الوسط: أحمد مصطفى، بنجامين بواتينح، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة

الهجوم: حسام حسن

في المقابل جاء تشكيل طلائع الجيش لمواجهة سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، خالد سطوحى، أحمد زولا

الوسط: فريد شوقى، أحمد سمير، على حمدى، أحمد متعب، مصطفى الخواجة، عبد الرحمن شيكا

الهجوم: مروان محمد عثمان