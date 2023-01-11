شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | قرار ناري من الاتحاد الفرنسي بعد تصريحات الرئيس ضد زيدان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثير الجدل خلال الأيام الماضية بسبب انتقاد نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على زين الدين زيدان أسطورة فرنسا والمدير الفني السابق لريال مدريد وصاحب الإنجازات العديدة على مستوى اللعب والتدريب.

أزمة زيدان ورئيس الاتحاد الفرنسي

وكان قد صرح لو جريت في وقت سابق عندما سُئل عن تجديد عقد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، وعدم التعاقد مع زيدان قائلا:"لا يهمني أين يذهب، يمكنه الذهاب لقيادة البرازيل، لن أجيب على هاتفي لو اتصل بي".

وتسبب هذا التصريح في ضجة كبيرة في الوسط الإعلامي والرياضي خاصة في فرنسا وتحديدا بعدما قرر كيليان مبابي الخروج عن صمته والدفاع عن زيدان قائلا:"زيدان هو أسطورة فرنسا، لا يمكن التقليل منه بهذه الطريقة".

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إعفاء رئيسه نويل لو جريت من منصبه بعد التصريحات المثيرة للجدل التي خرج بها في خطوةمن الاتحاد الفرنسي لتهدئة الرأي العام.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي، تعيين نائبه فيليبي ديالو في منصب الرئيس المؤقت لاتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

فرنسا تخسر نهائي كأس العالم

يذكر أن المنتخب الفرنسي قد خسر مؤخرا مباراة نهائي كأس العالم على يد منتخب الأرجنتين بركلات الجزاء بعد أن انتهى اللقاء بنتيجة 2-2 ثم انتهى الوقت الإضافي بنتيجة 3-3.

