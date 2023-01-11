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الامارات | رئيس الاتحاد العراقي يوزع بنفسه تذاكر "خليجي 25"

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد العراقي يوزع بنفسه تذاكر "خليجي 25" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال على شريط فيديو بثه حساب "معرض الكرة العراقي" لكرة القدم على "يوتيوب"، وهو يوزع بنفسه تذاكر مباريات بطولة كأس الخليج 25 التي تقام حاليا في مدينة البصرة العراقية، علما أن البطولة تقام بمشاركة ثمانية منتخبات هي: العراق الدولة المضيفة والإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عمان والبحرين والكويت واليمن. وتشهد البطولة إقبالا كبيرا من الجمهور العراقي الذي يسعى لإخراج الحدث في أفضل صورة ممكنة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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