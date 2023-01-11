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الامارات | انطلاق الفترة الثانية لتسجيل اللاعبين

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفترة الثانية لتسجيل اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت الساعة التاسعة صباح اليوم، الفترة الثانية لتسجيل اللاعبين "الشتوية" للموسم الرياضي 2022-2023، والتي ستمتد حتى يوم الأربعاء الموافق 8 فبراير المقبل. ويخضع للتسجيل في هذه الفترة اللاعبون بالفريق الأول بالأندية المحترفة وأندية الدرجة الأولى وفرق دوري الدرجة الثانية والثالثة والشباب للموسم الكروي 2022-2023

وكانت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الإمارات لكرة القدم حددت في وقت سابق فترة التسجيل الأولى من 13 يوليو 2022 إلى 4 أكتوبر 2022، فيما الفترة الثانية ستكون من 11 يناير إلى 8 فبراير 2023. الجدير بالذكر أن طلبات الأندية خلال الفترة الأولى للتسجيل "الصيفية" بلغت 1274 طلبًا, منها 55 حالة استبدال، و58 إعارة لاعب داخل الدولة ،و10 حالات انتقال لاعب داخل الدولة ، و1087 تسجيل لاعب، و64 كشف قيد.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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