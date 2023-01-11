رسميا.. فيفا يخطر الأهلي بأحقية مشاركة كهربا في المباريات

الشارقة - اميمة ياسر - أبلغ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اتحاد الكرة بأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي انتهت فترة إيقافه اليوم، وأصبح من حقه المشاركة بشكل طبيعى في المباريات مع فريقه.

وانتهت مدة العقوبة المقررة على اللاعب بإيقافه لمدة 6 شهور بدءا من 11 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء، وبناء عليه يعود للمشاركة بشكل طبيعى في المباريات.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو الماضي لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.