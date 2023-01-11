البنك الأهلى يتعادل مع الداخلية 3-3 فى لقاء مثير ببطولة الدورى

وتقدم للبنك الأهلي محمد هلال في الدقيقة 33 ، وتعادل سمير فكري للداخلية في الدقيقة 41 ، وتقدم بركات حجاج للداخلية في الدقيقة 50، ثم تعادل البنك الاهلي عن طريق موسي دياوارا في الدقيقة 66، ومن خطأ دفاعي نجح مصطفي فوزي في التقدم للداخلية مرة أخري في الدقيقة 70، وتعادل محمد هلال من ركلة جزاء للبنك الاهلي في الدقيقة الأخيرة .

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 12 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 6لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 13 أهداف واستقبلت شباكه 16 هدفا.

يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 10 نقاط، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 7 مباريات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 16 هدفا.