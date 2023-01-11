شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعادل مع الداخلية 3-3 فى لقاء مثير ببطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وتقدم للبنك الأهلي محمد هلال في الدقيقة 33 ، وتعادل سمير فكري للداخلية في الدقيقة 41 ، وتقدم بركات حجاج للداخلية في الدقيقة 50، ثم تعادل البنك الاهلي عن طريق موسي دياوارا في الدقيقة 66، ومن خطأ دفاعي نجح مصطفي فوزي في التقدم للداخلية مرة أخري في الدقيقة 70، وتعادل محمد هلال من ركلة جزاء للبنك الاهلي في الدقيقة الأخيرة .
لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 13 أهداف واستقبلت شباكه 16 هدفا.
يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 10 نقاط، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 7 مباريات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 16 هدفا.
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي ..
حراسة المرمى: رضا السيد.
خط الدفاع: محمد نجيب - بركات حجاج – محمود طلعت - مؤمن عاطف.
خط الوسط: أحمد عبد النبي - عبد العزيز السيد - كليتشي شيميزين – سمير فكري - فانوم ألفريد.
الهجوم: أحمد رشيد.
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
خط الدفاع.. أحمد ياسين _ أحمد العش _ عاصم صلاح _ أسامة ابراهيم
خط الوسط.. احمد سعيد _ محمد فتحي _ محمد هلال
خط الهجوم.. أسامة فيصل_ أحمد ياسر _ رزاق سيسيه
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
أحمد صبحي _ يعقوبو _أمير مدحت _ إسلام جابر _موسي دياوارا _ محمود سيد _ أحمد توفيق _ محمود الجزار _ محمود قاعود.
تشهد المباراة غياب محمود الزنفلي وحمدي علاء وناصر منسي وكريم بامبو للإصابة .يييي
وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، مهمة إدارة مباراة الداخلية والبنك الأهلي للحكم أحمد ناجي حكمًا للساحة، ويعاونه طارق مصطفى وإسلام أبو العطا، ومحمود منصور حكمًا رابعًا ويتولى مصطفى عثمان مهمة حكم الفيديو ويعاونه محمد عزازي.