شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة يوسف عماد بطل منتخب الكاراتيه فى " الفك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعرض يوسف عماد بدوى لاعب منتخب الكاراتيه إلى الإصابة فى الفك خلال مشاركته فى أحد البطولات مع ناديه ، ويرقد حاليا فى أحد المستشفيات

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن الحالة تحتاج تحتاج الراحة قرابة الثلاثة أشهر وبالتالى يكون حضوره فى بطولة الدورى العالمى التى تقام بالقاهرة الشهر الجارى للتصنيف فقط دون مشاركة فعلية فى المنافسات

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه التى تقام فى الفترة من 27 إلى 29 يناير الجارى، بصالة استاد القاهرة بمشاركة المنتخب الوطنى.

واعلن مسئولو اتحاد الكاراتيه عن بوستر البطولة، والذى يظهر فيه أبطال المنتخب، مثل فريال أشرف، وأحلام حمدى، ومنة شعبان، وعلى الصاوى، ويوسف عماد، وعبد الله ممدوح ، وطه طارق، ونورهان سلامة ونهى عمرو، وآية هشام، وغيرهم من أبطال المنتخب.

وكشف مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، أن حضور منافسات الدورى العالمى "بريميرليج" التى ستقام بالقاهرة سيكون مجانا للجميع.