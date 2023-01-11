شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك وسامسون يعود لمقاعد البدلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى الزمالك، على الدفع بالتونسى سيف الدين الجزيرى فى قيادة هجوم الفريق بمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها مساء اليوم.

ويفضل فيريرا الاعتماد على سيف الجزيرى فى قيادة هجوم فريقه أمام زعيم الثغر، مع عودة سامسون أكينولا لمقاعد البدلاء، بعدما كان قد شارك أساسيًا فى مواجهة الداخلية الماضية.

ويدخل الزمالك اختبارا صعبا اليوم عندما يحل ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء اليوم، الأربعاء، باستاد برج العرب فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشر للدورى فى مواجهة حرجة نظرا لموقف الفريقين بالدورى.

يخوض الزمالك المباراة فى المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة بعدما خسر الفريق المباراة قبل الماضية أمام أسوان بهدفين مقابل هدف، كما تعادل الفريق الأبيض فى أخر مبارياته أمام الداخلية بهدف لمثله، وهو ما أدى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا إلى عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه خلال الأيام الماضية طالبهم فيها بضرورة العودة من الإسكندرية بالثلاث نقاط من أجل العودة من جديد للمنافسة على الدورى من جديد.