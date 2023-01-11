شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف دولار تمنع بابا فاسيليو من التدريب فى الدورى المصرى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسؤولو نادي غزل المحلة شرطًا جزائيا مع القبرصي بابا فاسيليو عند فسخ العقد بين الطرفين يقضي بتحمل المدرب مبلغ 50الف دولار اي ما يعادل مليون ونصف المليون جنيه مصري تسدد لادارة الغزل في حالة توليه مسؤولية اي فريق في الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

يذكر ان اليوناني بابافاسيليو اتفق مع ادارة المحلة علي فسخ التعاقد مع ادارة الفريق المحلاوي بالتراضي وتنازل عن شهرين من تعاقده ليتولي عبد الباقي جمال المدرب العام مديرا فنيا مع باقي اعضاء الجهاز المعاون للمدرب اليوناني.

ويواجه فريق الغزل نادي انبي غدا في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.

وقاد عبد الباقي جمال، المدير الفني الجديد لفريق غزل المحلة، المران الأول له للفريق يوم الاثنين الماضي بعد توليه القيادة الفنية خلفاً للصربي بابا فاسيليو، استعدادا لمواجهة إنبي فى بطولة الدوري.

ويستعد فريق غزل المحلة لاستضافة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل باستاد المحلة فى الخامسة مساءً.

وكان تولى بابا فاسيليو المسؤولية الفني لفريق غزل المحلة منذ بداية الموسم الجارى، وقاد الفريق خلال 12 مباراة، فاز فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل فى 3 لقاءات، ليحصد الفريق 18 نقطة محتلاً المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري.