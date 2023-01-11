شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة كرة يد وظهور مروان عطية في ملخص مران الأهلي اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المصري غدًا الخميس.

وشهد المران مشاركة مروان عطية لأول مرة بعد التعاقد معه قادما من الاتحاد السكندري، فيما شهد المران خوض اللاعبين مران ترفيهي عن طريق لعب الكرة باليد

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض العديد من النقاط الفنية استعدادًا لمباراة المصري.

واجتمع المدير الفني مع أعضاء الجهاز الفني في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية للفريق للفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الترحيب بمروان عطية المنضم حديثا لصفوف الأهلي، والذي خاض مرانه الأول مع الفريق.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق، واختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري غدا الخميس في الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



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