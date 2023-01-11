شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يشارك في مران الأهلي قبل موقعة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مروان عطية لاعب وسط الأهلي الجديد في مران الفريق الأحمر لأول مرة اليوم الأربعاء بعد إعلان التعاقد معه قادما من الاتحاد السكندري لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الترحيب بمروان عطية المنضم حديثا لصفوف الأهلي، والذي خاض مرانه الأول مع الفريق.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق، واختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المصري غدًا الخميس.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض العديد من النقاط الفنية استعدادًا لمباراة المصري.

واجتمع المدير الفني مع أعضاء الجهاز الفني، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية للفريق للفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري غدا الخميس في الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.