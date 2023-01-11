شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كريستو وعبد الفتاح ومروان عطية يدعمون قائمة الأهلي أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الثلاثي خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو ومروان عطية صفقات الأهلي الجديدة ستدعم قائمة الفريق الأحمر التي توجهت إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض مباراته ضد المصري البورسعيدي غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري.

وكتب شوبير عبر صفحته على تويتر: " كريستو وخالد عبد الفتاح ومروان عطية في قائمة الاهلي لمباراة المصرى".



شوبير

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المصري غدًا الخميس.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض العديد من النقاط الفنية استعدادًا لمباراة المصري.

واجتمع المدير الفني مع أعضاء الجهاز الفني، لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية للفريق للفترة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الترحيب بمروان عطية المنضم حديثا لصفوف الأهلي، والذي خاض مرانه الأول مع الفريق.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق، واختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري غدا الخميس في الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.