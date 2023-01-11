شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم أجنبى لقمة الزمالك والأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إسناد مباراة القمة التي تجمع بين الأهلي و الزمالك يوم 21 يناير من الشهر الجاري إلي طاقم تحكيم أجنبي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري الممتاز.

ومن المنتظر، أن تقام مباراة الزمالك والأهلى فى قمة الدورى المصرى يوم 21 يناير المقبل فى تمام السابعة مساء باستاد القاهرة الدولى.

فيما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 16 يناير المقبل موعدا لمباراتى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، على أن تقام المباراة النهائية يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة فى السابعة مساء.

وأرسل عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات، وناصر فراج، نائب مدير اللجنة، جدول مباريات كأس مصر للأندية والجهات المختصة.