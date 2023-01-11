شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائى تأهيل الترسانة يقدم تظلما على قرار شطبه بعد أحداث مباراة السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أسامة عبد الحي أخصائي التأهيل بنادي الترسانة، تظلما لاتحاد الكرة المصرى على قرار شطبه بعد الأحداث التى شهدتها مباراة الترسانة والسكة الحديد فى القسم الثانى.

طالب أخصائي التأهيل بنادي الترسانة مسئولى اتحاد الكرة بالنظر مرة أخرى فى قرار شطبه، حيث أكد أنه لم يتعد على حكم المباراة، وأن الذى تداخل مع الحكم كانت قلة من الجماهير التى حضرت المباراة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على قرار شطب أسامة عبد الحي، أخصائي التأهيل بنادي الترسانة ، عقب أحداث مواجهة الترسانة والسكة الحديد، ضمن منافسات الدوري الممتاز "ب".

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة، عقب الاطلاع على تقرير حكم ومراقب المباراة، التي تم إلغائها قبل نهايتها، بسبب اعتداء الجهاز الفني لفريق الترسانة على حكم المباراة.

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تخفيف عقوبة خالد عيد المدير الفني لفريق الترسانة، بإيقافه لأربع مباريات.

ومن جانبه، قال خالد عيد فى تصريحات خاصة: " الحمد لله على تخفيض العقوبة التى لا استحقها لأننا لم ألمس حكم المباراة وكل ما فعلته هو الاعتراض على قراراته فقط".

وتابع خالد عيد: "بالفعل حصل اعتداءات على الحكم ولكن من بعض الجماهير، وأنا أدرك تمام مساوى هذا الفعل ولم تحدث أن اعتديت على أى شخص طوال مسيرتى، وأسامة عبد الحى مظلوم أيضا ولا يستحق هذه العقوبة بالشطب لأنه لم يعتدى على الحكم".