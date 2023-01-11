شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. محاضرة بالفيديو واجتماع من كولر استعدادًا لمباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المصري غدًا الخميس.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض العديد من النقاط الفنية استعدادًا لمباراة المصري.

واجتمع المدير الفني مع أعضاء الجهاز الفني لمناقشة بعض الأمور الفنية والإدارية للفريق للفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري غدا الخميس في الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويحسم الجهاز الفني للأهلي مصير طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأحمر من دخول قائمة فريقه المسافرة إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض مباراته ضد المصري البورسعيدي غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي ستجمعهما على استاد برج العرب، بعد تعافيه من الإصابة.

وتعافى طاهر محمد طاهر من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وانتظم في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي، ولكن لم يتحدد موقفه من دخول قائمة مباراة المصري، وإن كان مارسيل كولر يرفض المجازفة في الاستعانة باللاعب، إلا بعد التأكد من تعافيه التام من الإصابة التي لحقت به قبل شهر، خشية من تفاقم الإصابة وافتقاده لمدة طويلة مجددا.

في شأن مغاير، يختتم فريق الأهلي استعداداته اليوم الأربعاء قبل خوض مباراته ضد المصري البورسعيدي غدا الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، على ملعب مختار التتش قبل استقلال الأتوبيس الذي سينقلهم إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض موقعة الغد.