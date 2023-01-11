شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعيد حسام حسن للتسجيل فى الدورى بعد غياب 151 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر حسام حسن مهاجم نادى سموحة، صيامه التهديفى في بطولة الدورى بعدما سجل هدف سموحة في شباك طلائع الجيش، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الإسكندرية، فى افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ونجح حسام حسن في العودة للتسجيل بعد غياب 151 يوم ، حيث يعد آخر هدف سجله حسام حسن في الدورى كان في مواجهة الأهلى والمصرى يوم 10 أغسطس 2022 في المباراة التي انتهت بفوز الأهلى بهدفين نظيفين.

أحرز حسام حسن هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 24، بعدما استغل ركنية ليحولها في شباك عمر رضوان حارس الجيش، ليعلن عن تقدم الفريق السكندرى.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: محمود شبانة، شريف رضا، أحمد جمال، ممدوح عبد ربه

الوسط: أحمد مصطفى، بنجامين بواتينح، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة

الهجوم: حسام حسن

في المقابل جاء تشكيل طلائع الجيش لمواجهة سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، خالد سطوحى، أحمد زولا

الوسط: فريد شوقى، أحمد سمير، على حمدى، أحمد متعب، مصطفى الخواجة، عبد الرحمن شيكا

الهجوم: مروان محمد عثمان

يحتل سموحة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 4 أهداف، بينما استقبل مرماه 10 أهداف.

فى المقابل، يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 19 هدفا.