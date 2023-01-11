شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك والاتحاد السكندرى باستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: ماذا قدم الزمالك والاتحاد فى الدورى قبل لقاء الليلة ؟

ج: يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف

فى المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتلقى 6 هزائم ولم يعرف نتيجة التعادل، وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 14 هدف

س: ماذا فعل الزمالك وزعيم الثغر فى أخر ظهور بالدورى؟

ج: تعادل الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للدورى فيما خسر زعيم الثغر من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والاتحاد ؟

ج: تشير الأرقام إلى أن الزمالك والاتحاد السكندرى التقيا فى 159 مباراة بجميع المسابقات، فاز أبناء ميت عقبة فى 101 مباراة، فيما فاز زعيم الثغر فى 21 مباراة، بينما حسم التعادل 37 مباراة.

وعلى صعيد بطولة الدورى فقط، التقى الفريقان فى 124 مباراة حقق الزمالك الفوز 79 مرة، وفاز الاتحاد السكندرى 13 مرة وتعادلا فى 32 مباراة، أحرز الزمالك 213 أهداف، وأحرز الاتحاد السكندرى 79 هدفا.

س: من يدير مباراة الزمالك والاتحاد تحكيمياً؟

ج: أسندت لجنة الحكام، بحسب بيان رسمى مباراة الاتحاد والزمالك التى ستُقام عند السابعة مساءً للحكم إبراهيم نور الدين على أن يُساعده كلاً من أحمد حسام طه وشريف محمد عبدالله على أن يكون هشام الفلال حكمًا رابعًا وسيكون مصطفى مدحت حكمًا للفريق وسيُساعده أحمد توفيق طلب.

س: ماهى غيابات الزمالك الليلة أمام زعيم الثغر؟

ج: يغيب عن قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندرى 7 لاعبين هم: عمر جابر، محمود حمدى الونش، وإبراهيما نداى للإصابة بينما يغيب حسام أشرف،أحمد فتوح،عبد الله جمعة،لأسباب فنية كما يغيب يوسف إبراهيم "أوباما" بعد اقتراب رحيله عن الفريق الأبيض

س:ماهى القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد الليلة ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية