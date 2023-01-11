شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات جمعت فيريرا أمام زعيم الثغر قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا اختباراً صعباً فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، حينما يحل ضيفاً على نظيره الاتحاد السكندرى باستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

واجه البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك الاتحاد السكندرى فى 4 مباريات سابقة قبل صدام الليلة، حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراة ولم يخسر حيث فاز فى اللقاء الأول بهدفين دون رد فى موسم 2014 – 2015، وفاز فى المواجهة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدفين فى نفس الموسم وكانت فى بطولة الكأس.

وفاز فيريرا على الاتحاد السكندرى فى المواجهة الثالثة بهدفين دون رد فى الدور الأول لدورى هذا الموسم، بينما تعادل فيريرا مع زعيم الثغر فى المواجهة الرابعة والأخيرة بهدف لكل فريق فى الدور الثانى لدورى الموسم الماضى.

يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف

فى المقابل، يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتلقى 6 هزائم ولم يعرف نتيجة التعادل، وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 14 هدف.