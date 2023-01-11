شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يوافق على مشاركة كهربا في المباريات بعد رفع الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، اتحاد الكرة بأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى انتهت فترة إيقافه اليوم، من حقه المشاركة بشكل طبيعى في المباريات مع الأهلى.

وانتهت مدة العقوبة المقررة على اللاعب بإيقافه لمدة 6 شهور بدءا من 11 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء، وبناء عليه يعود للمشاركة بشكل طبيعى في المباريات.

ومن المتوقع أن يدخل محمود عبد المنعم كهربا في قائمة الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى غدا الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب عن الأهلى كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير وبيرسى تاو ومحمد عبد المنعم للإصابة ومحمد الضاوى كريستو لعدم وصول البطاقة الدولية ، بجانب زياد طارق وحسام حسن بعد رحيلهم لصفوف سموحة، وانتقال عمار حمدى ومحمد محمود لصفوف نادي الاتحاد السكندري على سبيل الاعارة.

فيما يحسم كولر مصير طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأحمر من دخول قائمة فريقه المسافرة إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لخوض مباراته أمام المصري بعد تعافيه من الإصابة.

وتعافى طاهر محمد طاهر من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة وانتظم في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي، ولكن لم يتحدد موقفه من دخول قائمة مباراة المصري، وإن كان مارسيل كولر يرفض المجازفة في الاستعانة باللاعب، إلا بعد التأكد من تعافيه التام من الإصابة التي لحقت به قبل شهر، خشية من تفاقم الإصابة وافتقاده لمدة طويلة مجددا.