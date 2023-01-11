شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. آخر موعد لتسجيل الاشتراك فى البطولة العربية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد العاب القوى برئاسة سيف شاهين مد فترة باب تسجيل الاشتراك فى منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية المقرر إقامتها فبراير القادم ، ليوم الأحد المقبل الموافق 15 يناير

وكان من المقرر غلق باب التسجيل في البطولة امس الثلثاء لكن تم مد باب الاشتراك بمنح الفرصة لعدد اكبر من الدول للمشاركة في المنافسات

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية خلال فبراير المقبل، فى نسختها الخامسة والعشرين، على مستوى الكبار والشباب والناشئين.

ومن المقرر أن يشارك منتخب ألعاب القوى فى منافسات بطولة الضاحية التى تقام بالجزائر منتصف الشهر الجارى، فى إطار الاستعدادات للبطولة العربية التى ستنظمها مصر فبراير المقبل وكذلك البطولات الدولية التى ستندرج ضمن الأجندة الدولية.

ويمثل منتخب ألعاب القوى فى البطولة الثنائى سالم محمد وهدير عطية حيث تبدأ المنافسات يوم 14 يناير الجارى.

يذكر أن بسنت حميدة بطلة ألعاب القوى حققت ذهبيتى دورة العاب البحر المتوسط التى أقيمت خلال الأشهر الماضية فى سباقى 100 م و 200 متر عدو بالبطولة التى أقيمت بالجزائر.