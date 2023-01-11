شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يتعادل لطلائع الجيش أمام سموحة في الدقيقة 49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد أيمن منصور مدافع طلائع الجيش في إحراز هدف التعادل لفريقه أمام سموحة، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الإسكندرية، فى افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

واستغل أحمد أيمن منصور خطأ فادح من الهانى سليمان الذى فشل في الإمساك بالكرة ليضعها بسهولة في الشباك في الدقيقة 49 بعد دربك داخل الستة ياردات.

أحرز حسام حسن هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 24، بعدما استغل ركنية ليحولها في شباك عمر رضوان حارس الجيش.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: محمود شبانة، شريف رضا، أحمد جمال، ممدوح عبد ربه

الوسط: أحمد مصطفى، بنجامين بواتينح، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة

الهجوم: حسام حسن

في المقابل جاء تشكيل طلائع الجيش لمواجهة سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، خالد سطوحى، أحمد زولا

الوسط: فريد شوقى، أحمد سمير، على حمدى، أحمد متعب، مصطفى الخواجة، عبد الرحمن شيكا

الهجوم: مروان محمد عثمان

يحتل سموحة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 4 أهداف، بينما استقبل مرماه 10 أهداف.

فى المقابل، يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 19 هدفا.