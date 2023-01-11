شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: لن أعود للتحكيم المصرى مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، أنه لن يعود مرة أخرى إلى تولى أى مهمة رسمية فى التحكيم المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الفتاح فى تصريحات إذاعية:: "هناك العديد من الأشياء الغريبة تحدث فى ملف إدارة اتحاد الكرة، ولن أعود إلى التحكيم المصري ولكن يجب أن نهتم بالتحكيم أكثر من ذلك".

من ناحية أخرى وضع الانجليزي مارك كلاتنبرج خطة للاعتماد على بعض الوجوه الشابة من الحكام واسناد مباريات الدوري الممتاز لهم في الجولات المقبلة، بحيث يتم دمجهم في منظومة الحكام تدريجيا.

وأكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، في جلسته الأخيرة باتحاد الكرة أن عملية النهوض بمنظومة التحكيم المصري، يبدأ من تقديم وجوه جديدة، واكسابهم الخبرات وتقديمهم للجمهور بدلا من الاعتماد على أسماء بعينها منذ سنوات طويلة.

وأبلغ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلاتنبرج بشكاوى الأندية بخصوص مستوى التحكيم في مباريات الأسابيع الأخيرة، والسعي لتلافي تلك الأخطاء خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن التعاقد مع الحكم الإنجليزي الدولي السابق تم من أجل الاستعانة بخبراته للنهوض بالتحكيم المصري ورفع مستواه.