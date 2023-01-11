شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف حسام حسن فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق سموحة على طلائع الجيش بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد الإسكندرية، فى افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

أحرز حسام حسن هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 24، بعدما استغل ركنية ليحولها في شباك عمر رضوان حارس الجيش، ليعلن عن تقدم الفريق السكندرى.

وحاول لاعبو طلائع الجيش إدراك التعادل في ما تبقى من الشوط الأول، إلا أن دفاع سموحة كان في الموعد وأفسد كل هجمات الطلائع، في الوقت الذى حاول الفريق السكندرى خطف الهدف الثانى، إلا أن الشوط انتهى بتقدم سموحة بهدف حسام حسن.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: محمود شبانة، شريف رضا، أحمد جمال، ممدوح عبد ربه

الوسط: أحمد مصطفى، بنجامين بواتينح، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة

الهجوم: حسام حسن

في المقابل جاء تشكيل طلائع الجيش لمواجهة سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، خالد سطوحى، أحمد زولا

الوسط: فريد شوقى، أحمد سمير، على حمدى، أحمد متعب، مصطفى الخواجة، عبد الرحمن شيكا

الهجوم: مروان محمد عثمان

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط سموحة أمام فاركو بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فى المقابل خسر طلائع الجيش أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

يحتل سموحة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 4 أهداف، بينما استقبل مرماه 10 أهداف.

فى المقابل، يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 19 هدفا.