شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتعادل مع البنك الأهلي 1-1 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي ..
حراسة المرمى: رضا السيد.
خط الدفاع: محمد نجيب - بركات حجاج – محمود طلعت - مؤمن عاطف.
خط الوسط: أحمد عبد النبي - عبد العزيز السيد - كليتشي شيميزين – سمير فكري - فانوم ألفريد.
الهجوم: أحمد رشيد.
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
خط الدفاع.. أحمد ياسين _ أحمد العش _ عاصم صلاح _ أسامة ابراهيم
خط الوسط.. احمد سعيد _ محمد فتحي _ محمد هلال
خط الهجوم.. أسامة فيصل_ أحمد ياسر _ رزاق سيسيه
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
أحمد صبحي _ يعقوبو _أمير مدحت _ إسلام جابر _موسي دياوارا _ محمود سيد _ أحمد توفيق _ محمود الجزار _ محمود قاعود.
تشهد المباراة غياب محمود الزنفلي وحمدي علاء وناصر منسي وكريم بامبو للإصابة .يييي
لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.ي
يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 9 نقاط، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.
وأسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، مهمة إدارة مباراة الداخلية والبنك الأهلي للحكم أحمد ناجي حكمًا للساحة، ويعاونه طارق مصطفى وإسلام أبو العطا، ومحمود منصور حكمًا رابعًا ويتولى مصطفى عثمان مهمة حكم الفيديو ويعاونه محمد عزازي.