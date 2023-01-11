الداخلية يتعادل مع البنك الأهلي 1-1 في الشوط الأول

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.ي

يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 9 نقاط، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.