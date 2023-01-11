الامارات | جواو فيليكس إلى تشلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي تشلسي الإنكليزي اليوم تعاقده مع المهاجم البرتغالي الدولي جواو فيليكس بنظام الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني حتى نهاية الموسم.

ولم يكشف النادي اللندني عن قيمة العقد لكن وسائل اعلام إنكليزية أشارت الى ان تشلسي دفع مبلغا مقداره 11 مليون يورو لاستعارة اللاعب البالغ 23 عاماً حتى نهاية الموسم بالاضافة الى تسديد أجره الشهري.

قال فيليكس لموقع نادي غرب لندن "تشلسي أحد أعظم الفرق في العالم، وآمل في مساعدته على تحقيق أهدافه. أنا متحمّس للعب في (ملعب) ستامفورد بريدج". بدوره، أشار أتلتيكو مدريد ان "المهاجم البرتغالي الذي مدد عقده سنة إضافية مع نادينا سيخوض تحدياً احترافياً جديداً في البريميرليغ" وانه توصل "الى اتفاق مع تشلسي لاعارة جواو فيليكس حتى نهاية الموسم الحالي".

وكان فيليكس انتقل الى نادي العاصمة الإسبانية عام 2019 في صفقة ضخمة بلغت 125 مليون يورو قادما من بنفيكا. خاض معه 131 مباراة مسجلا 34 هدفاً و18 تمريرة حاسمة وساهم باحرازه لقب الدوري الإسباني في موسم 2021. سجّل فيليكس (28 مباراة دولية) هدفاً لبلاده في مونديال قطر الأخير، أمام غانا (3-2) ولعب تمريرتين حاسمتين.

ويعاني تشلسي من اصابات عدة في صفوفه وكان آخرها جناحه رحيم سترلينغ والأميركي كريستيان بوليسيك بالاضافة الى غياب ظهيره الايمن ريس جيمس ولاعب وسطه الفرنسي نغولو كانتي، في حين تراجع مستوى مهاجمه الغابوني بيار ايمريك أوباميانغ والألماني كاي هافيرتس في الاونة الاخيرة. ويعيش تشلسي احدى أسوا فتراته بعد خسارته ست من مبارياته التسع الأخيرة في مختلف المسابقات، ليحتل المركز العاشر في الدوري ويشتد الضغط على مدربه غراهام بوتر الذي استلم تدريب الفريق في سبتمبر الماضي خلفا للألماني توماس توخل.