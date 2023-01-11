موعد مباراة الزمالك والاتحاد اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الاتحاد السكندري، نظيره الزمالك، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ال13 لمسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك للعودة إلى نغمة الانتصارات بعد أن فقد 5 نقاط ثمينة بعد خسارته من أسوان ١-٢، وتعادله مع الداخلية 1-1، في آخر جولتين.

ويمتلك الزمالك 25 نقطة في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر، فيما يحتل الاتحاد المركز السادس ب 18 نقطة.

استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام الاتحاد.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، مصطفى الزناري، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، إمام عاشور، سيد عبدالله نيمار.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الزمالك أمام الداخلية في الدوري المصري عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس١.