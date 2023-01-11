شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رشيد يقود هجوم الداخلية أمام البنك الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاته المدير الفني لفريق الداخلية تشكيل فريقة لمواجهة البنك الأهلي في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي ..

حراسة المرمى: رضا السيد. خط الدفاع: محمد نجيب - بركات حجاج – محمود طلعت - مؤمن عاطف. خط الوسط: أحمد عبد النبي - عبد العزيز السيد - كليتشي شيميزين – سمير فكري - فانوم ألفريد. الهجوم: أحمد رشيد.

يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز في لقاء وحيد وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا، وفي المقابل يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.