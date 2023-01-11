شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تأجيل قمة شباب الأهلى والإسماعيلى فى دوري الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة مسابقات الناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مواجهة القمة التي ستجمع فريق الإسماعيلي مواليد 2006 مع الأهلي إلى يوم 20 يناير الجاري ضمن منافسات دوري الجمهورية.

وكان مقرراً إنطلاق المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق على ملعب فندق ملعب الدراويش بالإسماعيلية قبل أن يتم إرجائها للموعد المذكور سلفاً.

ويقود الفريق جهاز فني يضم سيد الحداد مشرفاً عاماً وأحمد فوزي مديرا فنيا وأحمد خليفة مدربا عاما ومحمد عجيلة مدربا لحراس المرمي ومحمد شمس إداريا ومحمد علي أخصائيا لإصابات الملاعب.

فى سياق أخر، عبر عبد الله حسني مدافع فريق الإسماعيلي للناشئين مواليد 2003 عن سعادته بتصعيده ضمن صفوف الفريق الأول مشيرًا إلى أن تلك الفرصة انتظرها كثيرًا.

وشارك اللاعب في انتصار فريقه على غزل المحلة بهدفين نظيفين بمسابقة دوري الجمهورية، وذلك تحت أنظار أشرف خضر المدرب العام للفريق الأول.

وأضاف: "أتطلع لاستغلال تلك الفرصة لإثبات قدراتي وأحقيتي في التواجد ضمن صفوف الكبار وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقني في نيل ثقة الجهاز الفني “.

وتابع: "هدفي في الوقت الحالي أن أكون لاعبًا ضمن التشكيل الأساسي ومساعدته في النهوض من عثرته والانضمام بعدها لصفوف المنتخب الوطني الأول “.

واختتم تصريحاته : "أتمني من جماهيرنا العظيمة التي أعلم مدى عشقها للفريق تقديم مزيد من الدعم والمؤازرة للخروج من تلك المحنة وعودة الفريق لمساره الصحيح بين أندية الكبار".