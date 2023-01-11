شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي يطلب فسخ إعارته مع سموحة بسبب تهميشه من العشري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب فهد جمعة مهاجم الأهلي والمعار إلى سموحة منذ بداية الموسم الماضي بفسخ عقده مع النادي السكندري، بسبب تهميشه من قبل طارق العشري المدير الفني، واستبعاده الدائم من حساباته الفنية رغم اجتهاده في التدريبات وتنفيذ كل تعليمات الجهاز الفني.

قال جمعة خلال تصريحات خاصة: "أرغب في فسخ عقدي مع سموحة والعودة للأهلي ومن ثم النظر في العروض التي وصلتني للخروج إلى الإعارة مجددا، بسبب بعض المشاكل التي أواجهها داخل سموحة".

شدد مهاجم الأهلي: " لا أشارك مع سموحة بدون سبب وعقدت جلسة مع العشري وطلبت منه معرفة موقفي من عدم المشاركة وأبلغته أنني لم أحضر إلى سموحة من أجل التدرب فقط، وأبلغني أنه يضعني في المركز الثالث بترتيب المهاجمين في فريق سموحة، ورغم انني كنت اتدرب بشكل جيد وأقدم مستويات طيبة في المباريات الودية حيث كنت أشارك في بعضها والبعض الاخر لا أشارك ولكن لا أحصل على فرصة التواجد مع الفريق الأول:

أكمل: "بعدها استفسرت من العشري للمرة الثانية عن سبب تهميشي وابلغني مجددا أنني رقم 3 في ترتيب المهاجمين، وبعد إصابة جونيور أجايي كنت أتوقع أن أصبح رقم 2 في الترتيب، ولكن فوجئت ان الامر لم يتغير وابلغني المدير الفني انني سألعب مع الناشئين وهددني بخصم 100 الف جنيه حال عدم الامتثال للقرار واللعب مع الناشئين".

استطرد: "عمرو إسماعيل مدير الكرة بسموحة طلب مني بعدها لعب مباراة سموحة مع فريق الشباب ضد براميدز، حتى لا يخصم من مستحقاتي وبعدها أبلغني ان العشري طلب منه أن أتدرب مع الناشئين وأبلغته أن العقد الذي وقعت عليه أن ألعب للفريق الأول وليس الناشئين، وأكدت على أنني انضممت لسموحة من فريق كبير وأنتم لا تحترمون هذا الفريق الكبير، وبعدها عدت لأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي وتعجب مما يحدث معي وأكد لي أنه سيتواصل مع مسئولي سموحة، وعاد لي بعد أن أكد لي أنه تواصل مع فرج عامر رئيس النادي وأبلغني أن فهد جمعة سيشارك مع الفريق الأول بشكل طبيعي".

أوضح: "ولكن أنا حاليا خارج حسابات العشري لقرابة 8 مباريات ولا اعلم الأسباب والامر ليس له علاقة بالكرة، وأطالب بفسخ عقد إعارتي مع سموحة، لاسيما وأنني أملك عروض أخرى للإعارة من أندية أسوان وحرس الحدود، بخلاف أن الأهلي لا يرغب في أن أفسخ عقدي مع النادي السكندري وأستكمل عقدي معه، وهو ما قد يتسبب في تعطيلي لمدة عامين عن لعب كرة القدم رغم بدايتي القوية في الموسم قبل الماضي مع الأهلي، وهو الأمر ذاته الذي يتكرر مع زياد طارق داخل نادي سموحة حاليا في ظل تجاهل العشري للاعب رغم انضمامه من الأهلي في الانتقالات الشتوية الحالية".