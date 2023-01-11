شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعلن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وجاء التشكيل علي النحو التالي
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
خط الدفاع.. أحمد ياسين _ أحمد العش _ عاصم صلاح _ أسامة ابراهيم
خط الوسط.. احمد سعيد _ محمد فتحي _ محمد هلال
خط الهجوم.. أسامة فيصل_ أحمد ياسر _ رزاق سيسيه
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
أحمد صبحي _ يعقوبو _أمير مدحت _ إسلام جابر _موسي دياوارا _ محمود سيد _ أحمد توفيق _ محمود الجزار _ محمود قاعود.
تشهد المباراة غياب محمود الزنفلي وحمدي علاء وناصر منسي وكريم بامبو للإصابة .
لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.
يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 9 نقاط، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.