اخبار الرياضه

حلمى طولان يعلن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الداخلية فى الدورى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعلن تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أعلن حلمي طولان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة  الداخلية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الممتاز .

 

وجاء التشكيل علي النحو التالي 

 

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل 

 

خط الدفاع.. أحمد ياسين _  أحمد العش _ عاصم صلاح _ أسامة ابراهيم 

 

خط الوسط.. احمد سعيد _ محمد فتحي _ محمد هلال 

 

خط الهجوم.. أسامة فيصل_ أحمد ياسر _ رزاق سيسيه 

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 

 

أحمد صبحي _ يعقوبو  _أمير مدحت _  إسلام جابر  _موسي دياوارا   _  محمود سيد  _ أحمد توفيق _ محمود الجزار _ محمود قاعود. 

تشهد المباراة غياب محمود الزنفلي  وحمدي علاء وناصر منسي وكريم بامبو للإصابة .

 

 

يحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5
لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.

يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 9 نقاط، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفا.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا