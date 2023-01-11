شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يقود هجوم سموحة.. وفريد شوفى يزين تشكيل طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني لفريق سموحة ومحمد يوسف المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن التشكيل الرسمي للمباراة التي ستنطلق بعد قليل، على استاد الإسكندرية، فى افتتاح منافسات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: محمود شبانة، شريف رضا، أحمد جمال، ممدوح عبد ربه

الوسط: أحمد مصطفى، بنجامين بواتينح، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة

الهجوم: حسام حسن

في المقابل جاء تشكيل طلائع الجيش لمواجهة سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: عمر رضوان

الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد فتح الله، خالد سطوحى، أحمد زولا

الوسط: فريد شوقى، أحمد سمير، على حمدى، أحمد متعب، مصطفى الخواجة، عبد الرحمن شيكا

الهجوم: مروان محمد عثمان

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط سموحة أمام فاركو بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فى المقابل خسر طلائع الجيش أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، إلى تحقيق الفوز والثلاث نقاط فى مباراة اليوم مستغلا عامل الأرض فى إعادة الفريق للطريق الصحيح بعد سلسلة النتائج السيئة، وطالب من اللاعبين ضرورة التركيز خلال المباراة واستغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى لتسجيل الأهداف، معولا على حسام حسن الصفقة الجديدة فى الفريق.

يحتل سموحة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 12 مباراة، فاز في مباراة وحيدة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 4 أهداف، بينما استقبل مرماه 10 أهداف.

فى المقابل، يأمل محمد يوسف مدرب طلائع الجيش، فى انتزاع الثلاث نقاط والعودة بالفوز فى مباراة قد تكون الأخيرة للمدرب الذى يعانى من النتائج المتذبذبة، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال حالة سموحة فى تحقيق الفوز، محذرا من الانتفاضة التى قد تحدث فى المباراة.

يحتل فريق طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 19 هدفا.