شكرا لقرائتكم خبر عن "التدريبات الخفيفة" علاج ثنائى الإسماعيلى من الإصابة استعداداً لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي للإصابة بإلتواء في كاحل القدم، وذلك على خلفية مشاركته في المباراة الأخيرة أمام حرس الحدود ببطولة الدوري الممتاز.

قال ذلك دكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي مضيفا أن عمر الوحش لاعب خط الوسط يعاني أيضًا من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

وشدد طبيب الفريق : ” تلك الإصابات طفيفة ولن تعوق هذا الثنائي من اللحاق بمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعبه بالإسماعيلية ولكن يخوضا تدريبات خفيفة حتى لا تتفاقم الإصابات “.

وأنهى تصريحاته : ” أبو بكر حمزة الجمل مهاجم الفريق الشاب يخضع حالياً للمرحلة الأخيرة من التعافي والتي تقوم على تقوية العضلات “.

يذكر أن المهاجم الشاب قد تعرض في وقت سابق لقطع بالرباط الصليبي للركبة.

وخسر الإسماعيلى من حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 12 مباراة حقق فوز وحيد مقابل 4 تعادلات وسبعة هزائم وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو، إلغاء مباراة الفريق الودية ضد بلبيس فى إطار برنامجه الإعدادي لمنافسات الدوري العام والتي كان مقرر لها الاثنين الماضى بعد أحداث استقالة مجلس الإدارة برئاسة يحيى الكومى.