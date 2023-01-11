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بعثة هوكى الزمالك يؤدى مناسك العمرة بعد التتويج بالبطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - حرصت بعثة فريق الهوكى بنادى الزمالك على أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية بعد إنجاز التتويج بلقب البطولة العربية التى حصد الفريق الأبيض لقبها اول أمس الإثنين.

ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الهوكى بقيادة أحمد فاروق السيد رئيس الجهاز غدا الخميس إلى القاهرة بعد الإنتهاء من مناسك العمرة.

ونجح فريق الزمالك فى حصد اللقب بالفوز على الريان القطرى بالبطولة التى أقيمت خلال الفترة من 5 و حتى 9 يناير الجارى بضربات الجزاء.

كما حصد حارس المرمى كريم فرحات على جائزة أفضل لاعب فى البطولة لما قدمه من أداء متميز خلال جميع لقاءات البطولة.

ونجح الفريق فى تحقيق الفوز فى جميع لقاءات البطولة على فرق كلا من، تقى السعودية و نجد السعودى و أساطير العرب و رواد عمان.

الهوكى
الهوكى
بطل الهوكى
بطل الهوكى

 

الهوكي
الهوكي

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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