شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة هوكى الزمالك يؤدى مناسك العمرة بعد التتويج بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بعثة فريق الهوكى بنادى الزمالك على أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية بعد إنجاز التتويج بلقب البطولة العربية التى حصد الفريق الأبيض لقبها اول أمس الإثنين.

ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الهوكى بقيادة أحمد فاروق السيد رئيس الجهاز غدا الخميس إلى القاهرة بعد الإنتهاء من مناسك العمرة.

ونجح فريق الزمالك فى حصد اللقب بالفوز على الريان القطرى بالبطولة التى أقيمت خلال الفترة من 5 و حتى 9 يناير الجارى بضربات الجزاء.

كما حصد حارس المرمى كريم فرحات على جائزة أفضل لاعب فى البطولة لما قدمه من أداء متميز خلال جميع لقاءات البطولة.

ونجح الفريق فى تحقيق الفوز فى جميع لقاءات البطولة على فرق كلا من، تقى السعودية و نجد السعودى و أساطير العرب و رواد عمان.



الهوكى



بطل الهوكى