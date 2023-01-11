شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا مباراة جديدة بالدورى المصرى أمام الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.

فى المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتلقى 6 هزائم ولم يعرف نتيجة التعادل، وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.



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الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصرى.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.