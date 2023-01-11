شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. عزمى محيلبة "رامى" من ذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الرامى عزمى محيلبة صائدا للبطولات فى لعبة الرماية فى مصر لما يحققه من إنجازات دولية وأفريقية لصالح اللعبة، آخرها حسم مبكر لمقعد مصر فى أولمبياد باريس 2022.

عزمى محيلبة من أسرة تربت على رياضة الرماية منذ الصغر، حيث إنه الشقيق الأصغر للاعب عبد العزيز محيلبة بطل الرماية أيضا.

محيلبة من مواليد عام 1991، ونظرا لإنجازاته وبطولات تم إطلاق اسمه على ملعب للرماية داخل نادى الصيد بالإسكندرية.

وتوج عزمى محيلبة بذهبية بطولة العالم للرماية المقامة فى كرواتيا ليحجز أول مقعد لمصر فى أولمبياد باريس 2024.

وكان عزمى محيلبة قد تأهل لنهائى بطولة العالم لرماية الخرطوش بكرواتيا بعد إحرازه المركز السادس مكرر 125/122 مناصفة مع القطرى صالح الرشيد والإيطالى ريزوتى جابريلى.

كما حصل عزمى محيلبة بطل مصر فى الرماية مؤخرا على الميدالية البرونزية فى رماية الإسكيت بدورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية فى نسختها التاسعة عشرة.

وتأهل محيلبة إلى أولمبياد طوكيو الماضية بعد التتويج ببرونزية كأس العالم (كوتة عالمية) التى أقيمت بفنلندا 2019.

كما توج بعدة ميداليات منها برونزية كأس العالم 2020 فى منافسات الأسكيت التى أقيمت فى قبرص بعد تحقيقه 47 طبقا من أصل 50 فى النهائى.

كما أن محيلبة بطل العالم بخمس جوائز عالمية، و3 جوائز إفريقية و3 عربية، وحصل على تسجيل الرقم العالمى فى الرميات "125 من 125"، والذى لم يحصل عليه سوى 7 فقط فى العالم، بالإضافة إلى عشرات الميداليات التى حصل عليها فى المسابقات والبطولات المحلية والإقليمية.