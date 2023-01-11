شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة الحسم فى أزمة كهربا وتقرير مشاركته مع الأهلى بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم اليوم الأربعاء مصير أزمة محمود كهربا لاعب الأهلي من المشاركة في المباريات بعد انتهاء مدة العقوبة المقررة على اللاعب بإيقافه لمدة 6 شهور بدءا من 11 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء، وبناء عليه يتحدد موقفه من المشاركة في المباريات من عدمه.

وترددت أنباء عن انتهاء إيقاف اللاعب وأحقيته في المشاركة وهو ما لم يتحدد حتى الآن ، في ظل عدم صدور قرار رسمي من اتحاد الكرة أو النادي الأهلي و تحديد موقف الفيفا من مشاركة اللاعب في المباريات.

وحال تم رفع الإيقاف عن كهربا سيكون من حق اللاعب المشاركة في المباريات بدءا من مباراة الأهلي غدا ضد المصري بالجولة الثالثة عشرة من عمر الدوري المصري.

وينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم رد الفيفا على مصير اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من المشاركة مع الأهلي بعد 11 يناير الجاري.

وعلى ضوء رد الفيفا سوف يتحدد موقف كهربا سواء باللعب أو استمرار تجديد عقوبة الإيقاف لاسيما أن الخطاب السابق الذى وصل من الاتحاد الدولى لم ينص صراحة على تجدد عقوبة الإيقاف على اللاعب بعد يوم 11 يناير الجارى فى حال تأخره عن تسديد العقوبة المالية.

وأرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطابا رسميا للفيفا لمعرفة المصير المنتظر للاعب الأهلي محمود كهربا والذى تنتهى عقوبته في 11 يناير.

ولم يشارك كهربا مع الأهلي للعقوبة الموقعة عليه بسبب غرامة نادي الزمالك بعد انتقال اللاعب للدوري البرتغالي رغم ارتباطه بعقد مع الفريق الأبيض.