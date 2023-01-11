شكرا لقرائتكم خبر عن شاهندة المغربى ويارا عاطف تديران مباراة السعودية وموريشيوس فى الدورة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدير المحكمة الدولية شاهندة المغربى مباراة منتخب السعودية أمام منتخب موريشيوس فى البطولة الدولية للكرة النسائية التى تستضيفها السعودية وتنطلق فعالياتها اليوم فى إطار الاستعداد لكأس العالم.

يعاون شاهندة المغربى المحكمة الدولية المصرية يارا عاطف، فى إدارة مباراة منتخب السعودية وموريشيوس.

من ناحية أخرى انتظم منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما فى معسكره المفتوح اتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية، استعدادًا للارتباطات الدولية بعد تأجيل بطولة شمال أفريقيا.

ويخوض منتخب مصر تدريباته على مدار يومين، منعًا لتعرض اللاعبات للإجهاد، فى ظل استمرار منافسات الدورى المصرى، كما يستغل الجهاز الفنى، بقيادة عبد الفتاح عباس المعسكر المفتوح لتجهيز اللاعب بشكل سليم، بعد إعادة تكوين المنتخب.